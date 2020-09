전남도, 광주·전남 통합에 ‘찬성’…“공감대·의견 수렴 선행돼야”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도는 11일 “광주·전남 행정구역 통합에 찬성하고, 이를 위해 광범위한 공감대 형성과 의견 수렴이 선행돼야 한다”고 밝혔다.

이날 전남도 대변인은 입장문을 통해 “전남도는 광주·전남 통합에 공감하고 찬성한다”며 “광주·전남은 역사적으로나 경제·사회·문화적으로 한뿌리로 공동 운명체다”고 강조했다.

이어 “양 시도 통합은 지속적으로 감소 중인 인구문제와 지방소멸 위기, 낙후 문제에 대한 해결책이 될 수 있을 것”이라며 “전남도는 민선 1기인 지난 1995년부터 3년간, 2001년 도청 신청사 착공을 앞둔 시점 등 2차례에 걸쳐 통합을 위해 적극 노력했으나 안타깝게 무산된 사례가 있었다”고 설명했다.

그러면서 “이러한 사례를 교훈삼아 광주·전남 통합은 시·도민, 시민·사회단체, 시도 의회 등의 광범위한 공감대 형성과 의견 수렴이 필요하다”고 강조했다.

아울러 “광주·전남의 상생과 번영을 위한 지혜로운 논의가 있길 기대한다”고 말했다.

