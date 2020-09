허성무 창원시장, 그린뉴딜 선도기업 이엠솔루션 방문

이엠솔루션, 수전해 수소제조 시스템 등 수소 원천기술 확보

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 정부의 수소경제 활성화와 한국판 뉴딜 정책에 발맞추기 위한 허성무 창원시장이 발 빠르게 움직이고 있다.

창원시는 수소에너지 원천기술 개발계획에 적극적으로 대응하기 위해 국내 수전해 수소 제조기술 선도기업으로 평가받고 있는 이엠솔루션(주)을 허 시장이 방문했다고 11일 밝혔다.

이날 방문은 간담회로 진행됐으며, 강삼수 이엠솔루션(주) 대표이사를 비롯한 임원진과 창원산업진흥원장 등이 참석했다. 이들은 현재 수전해 기술 수준 및 향후 신기술 개발 일정을 확인하고, 창원의 수소산업 활성화 방안에 대해 다양한 의견을 나눴다.

정부는 저탄소·친환경 국가 도약을 위해 2025년까지 수소 원천기술 개발 내용을 담은 ‘한국판뉴딜 종합계획’을 7월 14일 발표했다.

이에 허 시장은 이엠솔루션(주)이 수전해 수소제조 시스템 기술개발 및 상용화를 통해 수소 원천기술을 확보해 그린수소 분야 선도기업 역할을 해 달라고 당부했다.

허 시장은 “정부 한국판뉴딜 정책에 발맞춰 이엠솔루션(주)이 그린수소 생산 분야에서 선도 역할을 할 수 있을 것으로 기대하고 있다”며 “앞으로 지역기업과 교류협력 및 소통을 더욱 강화하여 기술개발 및 경쟁력 확보를 위해 적극적으로 협조할 것”이라고 밝혔다.

