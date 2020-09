'접속 차단' 디지털 교도소, 운영재개 뜻 밝혀…"사라지긴 아깝다"

디지털 교도소 "앞으로 확실한 증거 있을때만 신상공개"

[아시아경제 송승윤 기자] 무고한 이들의 신상을 임의로 공개했다가 여론의 뭇매를 맞고 접속이 차단됐던 웹사이트 '디지털교도소'가 운영을 재개하겠다고 밝혔다.

11일 디지털 교도소 홈페이지 메인 화면에는 자신을 2기 운영자라고 밝힌 인물이 올린 입장문이 게시됐다. 전날까지만 해도 이 웹사이트는 접속이 불가능한 상태였다.

2기 운영자는 "1기 운영진들이 경찰에 의해 모두 신원이 특정됐고, 인터폴 적색수배가 된 상황"이라며 "이런 상황에서 1기 운영진들은 디지털교도소 운영이 극히 어렵다고 생각해 운영을 포기하고 잠적한 것으로 판단된다"고 밝혔다.

이어 "1기 운영자는 미국 HSI(국토안보수사국)의 수사협조 소식을 들은 후 8월부터 이런 사태에 대비했고, 여러 조력자들에게 서버 접속 계정과 도메인 관리 계정을 제공해 사이트 운영을 재개해 달라고 부탁했다"며 "그리고 고심 끝에 제가 사이트 운영을 맡게 됐다"고 주장했다.

그는 또 "디지털교도소가 현재 여론으로부터 사적 제재 논란으로 많은 비판에 직면해 있고, 사이트 폐쇄를 요구하는 목소리도 많다는 것을 잘 알고 있다"면서도 "그러나 (디지털교도소는) 이대로 사라지기엔 너무나 아까운 웹사이트다. 이대로 디지털교도소가 사라진다면 수감된 수십명의 범죄자들은 모두에게 잊혀지고 사회에 녹아들어 정상적인 삶을 살게 될 것"이라고 했다.

2기 운영자는 "앞으로 법원판결, 언론 보도자료 등 누가 보기에도 확실한 증거들이 존재하는 경우에만 신상공개를 할 것을 약속드린다"며 "지금까지 업로드된 게시글 중 조금이라도 증거자료가 부족하다고 판단되는 경우 가차없이 삭제했고 일부 게시글은 증거 보완 후 재업로드 예정"이라고 사이트를 계속 운영하겠다는 뜻을 밝혔다.

아울러 "허위 제보를 충분한 검증없이 업로드한 1기 운영진에 피해를 입으신 분들께 진심으로 사죄드린다"고 덧붙였다.

디지털 교도소 홈페이지엔 이 입장문 외에 다른 게시물은 아직 보이지 않는 상태다. 다만 일부 게시물은 온라인상에 복구됐다.

사법기관에 대한 불신이 만들어낸 디지털교도소는 일련의 'n번방 사건'에 대한 전 국민적 분노에 힘입어 여론의 암묵적 지지를 받아왔다. 그러나 신상공개로 인한 무고한 피해자가 나오면서 사적 제재를 통해 범죄자를 심판하겠다는 명분조차 잃은 상황이다.

최근 디지털 교도소에 신상이 공개된 이후 억울함을 호소해온 고려대 재학생이 극단적 선택을 한데 이어 '성착취물 구매를 시도했다'며 수도권 한 대학 의대 교수의 신상이 공개되는 일까지 있었다. 경찰 조사결과 해당 교수는 이 일과는 무관한 것으로 드러났다.

경찰은 디지털 교도소 일부 운영진을 특정하고 이들의 접속 기록 등을 토대로 해외 한 국가 국제형사경찰기구(인터폴)에 공조 요청을 했다. 디지털 교도소 관련 수사는 지난 7월부터 대구지방경찰청 사이버수사대가 맡아 진행하고 있다.

