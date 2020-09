경남대 LINC+사업단·계명대 산학인재원, 업무협약 체결

지역 산학협력 활성화 위한 상호 정보 교류 등 약속

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자]경남대학교 LINC+사업단은 본관 4층 국제세미나실에서 계명대학교 산학인재원과 산학협력을 위한 업무 협약을 체결했다고 11일 밝혔다.

협약에 따라 양 기관은 산학협력증진 및 지역사회 활성화를 위한 협력 체계 구축을 목적으로 ▲지역 산학협력 활성화를 위한 상호 정보 교류 ▲대학 상호 간 교류형 산학협력 공동 프로그램 개발 및 운영 ▲지역사회 신규 일자리 창출을 위한 상호 협력 및 인적 교류 확대 ▲산학협력 및 지역사회 공헌에 필요한 사항에 대한 상호 지원 등을 약속했다.

계명대 김범준 산학인재원장은 “계명대학교는 경남대학교와 오랫동안 맺어온 유대관계 및 LINC+사업단과 같은 전국 리빙랩네트워크포럼의 회원이기도 하다”며 “이러한 관계를 기반으로 좀 더 긴밀하고 지속할 수 있는 관계가 되길 희망한다”고 말했다.

경남대 박은주 LINC+사업단장은 “LINC+사업의 지속가능성을 위해 산학인재원을 만든 계명대의 노하우를 높이 평가한다. 서로 긴밀한 협력관계와 좋은 성과를 공유할 수 있도록 협력하겠다”고 전했다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr