경기교육청, 초·중·고졸 검정고시 합격자 발표…6305명

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 11일 초ㆍ중ㆍ고졸 검정고시 합격자 명단과 개인별 성적을 홈페이지에 공개했다.

경기교육청은 지난 달 22일 시행한 제2회 검정고시 합격자 6305명의 명단을 이날 발표했다고 밝혔다.

급별 합격자는 초졸 488명, 중졸 1409명, 고졸 4408명 등이다.

이번 검정고시 합격률은 85.74%로 제1회 검정고시 합격률 84.77% 대비 0.97% 포인트 늘었다. 급별 합격률은 초졸 97.80%, 중졸 89.46%, 고졸 83.48%다.

최고 득점자는 전 과목 만점을 기록한 초졸 노 모양(11) 외 16명, 중졸 강 모군(14) 외 12명, 고졸 정 모양(16) 외 59명이다.

최고령 합격자는 초졸 김 모씨(여ㆍ71), 중졸 이 모씨(여ㆍ75), 고졸 이 모씨(남ㆍ79) 등이다.

최연소 합격자는 초졸 김 모군(11), 중졸 류 모군(11), 고졸 유 모양(12) 등이다.

검정고시 합격자 명단과 개별 성적은 이날 오전 10시 이후 경기교육청 홈페이지(http://www.goe.go.kr)/인사/채용/시험/시험정보에서 확인할 수 있다.

기타 문의는 경기교육청 평생교육복지과(031-820-0888)로 하면 된다.

