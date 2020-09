[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 티웨이홀딩스 티웨이홀딩스 004870 | 코스피 증권정보 현재가 966 전일대비 5 등락률 +0.52% 거래량 181,128 전일가 961 2020.09.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 티웨이홀딩스, 티웨이항공 주식 337억원에 추가취득“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”티웨이홀딩스, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승세에 12.5% ↑ close = 자회사 티웨이항공이 720억원의 운영자금 조달을 위해 4500만주를 유상증자하고 주당 0.2주를 배정하는 무상증자한다고 공시. 신주 배정기준일은 11월 16일.

◆ 동부건설 동부건설 005960 | 코스피 증권정보 현재가 11,150 전일대비 150 등락률 +1.36% 거래량 61,381 전일가 11,000 2020.09.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 KRX 섹터지수 구성 종목 정기 변경…IT·반도체·헬스케어 주로 교체[e공시 눈에 띄네]코스피-28일동부건설, 1243억 규모 인천 검단 공원 개발사업 공사수주 close = 오는 15일 아이원산업개발에 250억원의 금전대여를 결정했다고 공시. 이는 자기자본대비 5.51%

◆ 대림산업 대림산업 000210 | 코스피 증권정보 현재가 92,800 전일대비 2,100 등락률 -2.21% 거래량 642,280 전일가 94,900 2020.09.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 대림산업, 건설 대표주 테마 상승세에 7.02% ↑[8·4 대책 기업해부]②대림산업, 조용히 웃을 수 있는 이유?대림산업, 2분기 영업익 3103억…전년비 4.24% 증가 close = 건설사업부문과 석유화학사업부문을 분할해 각 분할 신설회사를 설립하고 분할존속회사는 상장법인으로 존속하겠다고 공시.

◆ 세원정공 세원정공 021820 | 코스피 증권정보 현재가 8,090 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,090 2020.09.10 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-16일한국거래소, 세원정공 기업심사위원회 개최기한 연장[e공시 눈에 띄네]코스피-11일 close = 결산배당으로 1주당 25원의 현금배당 결정. 시가배당율은 0.31%.

◆ 유니켐 유니켐 011330 | 코스피 증권정보 현재가 1,390 전일대비 35 등락률 +2.58% 거래량 307,160 전일가 1,355 2020.09.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-9일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-1일유니켐, 3분기 영업이익 43억… 전년比 60.9%↑ close = 자회사 유니골프앤리조트가 토지매수대금 확보를 위해 230억원 조달을 위해 460만주의 주주배정 유상증자에 나선다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr