대구시, '메디엑스포' '방역산업전' 취소…온라인 수출상담회는 10월 추진

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 추세를 우려, 한차례 연기된 뒤 오는 25일 개막 예정된 '2020 메디엑스포 코리아' 및 '2020 K-방역산업전'을 최종 취소하기로 했다고 10일 밝혔다.

비수도권 최대 규모의 보건의료산업 전시회인 메디엑스포는 ㈜엑스코, 대구의료관광진흥원, 한국한의약진흥원, 대구시치과의사회 공동 주관으로 마련되는 행사다. 의료기기, 병원, 치과, 한방, 제약 등 보건의료 전 분야를 총망라하는 이 행사는 당초 6월에서 한차례 연기, 오는 25~27일 예정돼 있었다.

특히 올해에는 감염병 예방에 대한 국내·외 관심을 반영한 K-방역산업전을 신규 런칭하고, 코로나 대응에 기여한 지역 의료계에 대한 격려행사와 K방역 학술포럼도 병행할 계획이었으나, 8월말부터 재확산된 코로나19 여파로 좌절됐다.

이에 따라, 대구시는 지역 의료기업과 병원 구매담당자, 해외 바이어를 연결하는 수출상담회를 10월 중 별도 진행할 계획이다. 온라인 전시관 구축을 통해 해외 바이어와 온라인 화상상담을 진행하고, 하루 입장인원을 제한한 오프라인 상담회도 병행할 방침이다.

백동현 대구시 혁신성장국장은 "코로나19의 확산 방지를 위한 국가 시책에 적극 동참해 엑스포 참가기관, 참관객, 바이어 분들의 건강과 안전을 최우선으로 고려해 결정하게 됐다"며 "내년 행사를 더욱 알차게 준비해 많은 시민들이 건강에 대한 다양한 정보를 얻는 소중한 기회가 될 수 있도록 하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr