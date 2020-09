[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주에서 코로나19 확진자 1명이 추가로 발생했다.

10일 광주광역시에 따르면 이날 오후 카자흐스탄에서 입국한 외국인 A씨가 코로나19 양성 판정을 받아 광주 468번 확진자로 분류됐다.

A씨는 지난 8일 입국 후 지인의 차량으로 9일 이른 오전 광주에 도착, 자가격리에 들어갔다.

A씨의 지인 B씨는 타 지역 접촉자로 검사후 자가격리를 안내했다.

광주시는 “A씨가 외국인으로 시설격리에 대한 이해가 부족해 자가격리 했다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr