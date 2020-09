[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시가 소상공인들의 창업 지원과 일자리 창출을 위해 지하도상가 ‘씨내몰’의 빈 점포 입점자를 모집한다.

공개모집 대상점포는 일반점포 6곳이며, 소매업종으로 품목제한 없이 신청이 가능하다. 선정절차는 오는 24일부터 25일까지 지하도상가(씨내몰) 관리사무소로 방문접수하면 접수자에 한해 오는 29일 일반경쟁입찰로 진행된다.

점포사용은 내달 12일 이후 사용가능하고 안정적인 점포 운영을 위하여 최초 사용허가 기간은 5년이며, 1회에 한하여 5년 이내에서 갱신할 수 있다.

제출서류 등 관련 내용은 순천시청 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 기타 자세한 사항은 순천시 지역경제과 지역경제팀이나 씨내몰 관리사무소로 문의하면 된다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr