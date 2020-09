여수시의회, 14일부터 임시회…2회 추경 등 심의

21일까지 8일간…COP특위·별관증축 안건도 포함

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수시의회(의장 전창곤)는 오는 14일부터 21일까지 제204회 임시회를 열어 제2회 추가경정예산안 등 주요 안건을 심의한다고 밝혔다.

시의회에 따르면 이번 임시회는 당초 3일부터 12일간 열릴 예정이었으나 코로나 확산 방지를 위해 8일간으로 단축됐고, 사회적 거리두기 연장에 따라 개회가 미뤄졌다.

안건 수는 총 16건으로 2회 추경안과 COP특별위원회 구성 결의안, 시청 별관 증축을 위한 공유재산관리계획 의결안 등이 주요 안건이다.

추경안은 오는 15일부터 이틀간 상임위 심사에 이어 18일까지 예결위 심사를 거치게 된다.

조례안의 경우 △여수시 예비비 지출 승인에 관한 조례안 △여수시 장애인가정 출산지원금 지급조례 일부개정조례안 △여수시 노거수 지정 및 보호·관리 조례안 △여수시 수난구호 참여자 지원 조례안 등이 상정됐다

이밖에 여수 시티파크리조트 특구 지정해제, 국동지구 도시재생 활성화계획안 관련 의견제시 안건과 올해년도 행정사무감사 시기(기간) 결정의 건도 심사된다.

전창곤 의장은 “이번 회기에서는 2회 추경안과 별관 증축 등 중요한 안건을 처리할 예정”이라며 “많은 시민들이 관심을 갖고 있는 만큼 꼼꼼하고 신중하게 심사하도록 하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr