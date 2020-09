김호중, 서초구청 사회복무요원 첫 출근…"성실히 복무하겠다"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 미스터트롯 출신 가수 김호중이 서초구청 사회복무요원으로 군 복무를 시작했다.

김호중은 10일 오전 서울 서초구청으로 첫 출근했다. 이날 김호중은 청바지에 흰 셔츠, 검은 마스크를 착용했다.

김호중은 취재진에 "성실히 복무하고 열심히 하겠다"며 "건강히 잘 다녀오겠다"고 말했다. 그는 서초구청에서 복무를 시작한 뒤 1년 안에 병무청 지시에 따라 육군 훈련소에 입소해 기초군사훈련을 받는다.

최근 입대 특혜 의혹에 휩싸였던 김호중은 병역판정검사 재검에서 불안정성 대관절로 4급 판정을 받아 사회복부요원으로 대체 복무하게 됐다.

한편, 김호중이 입대 전 녹음을 마친 신곡 '살았소'는 이날 오후 6시 음원사이트를 통해 공개된다. 또 김호중은 오는 29일 첫 방송되는 SBS 플러스 '파트너' 녹화에 참여한 것으로 전해졌다. 또 '그대, 고맙소 : 김호중 생애 첫 팬미팅 무비' 또한 오는 29일 개봉된다.

김호중은 1991년생으로 성악가이자 트로트 가수로 TV조선 '미스터 트롯'을 통해 스타덤에 올랐지만 전 여자친구 폭행 의혹, 불법 스포츠 도박 혐의 등 논란으로 구설에 올랐다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr