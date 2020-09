코스피, 외국인·개인 순매수에도 2400선 탈환 실패

외국인 코스피시장서 3800억원 순매수

카카오게임즈 코스닥 시총 5위 안착

[아시아경제 이민지 기자] 코스피가 외국인과 개인의 매수세에도 2400선의 문턱은 넘어서지 못했다.

10일 코스피는 전 장보다 0.87%(20.67포인트)오른 2396.48에 장을 끝마쳤다. 장 초반 2400선을 돌파했지만 기관이 순매도를 유지하면서 이내 2400선 아래로 떨어졌다. 코스피는 장 중 개인들의 매수세가 약해지면서 2380선까지 내려가기도 했다.

이날 코스피시장에선 외국인과 개인이 각각 3803억원, 675억원어치 주식을 사들였다. 기관은 홀로 4724억원어치 주식을 순매도했다.

시가총액 상위종목 중에선 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 59,200 전일대비 800 등락률 +1.37% 거래량 29,678,807 전일가 58,400 2020.09.10 15:30 장마감 관련기사 AI반도체 민관 드림팀 출범…정부, 1조 투입코스피, 2400선 공방…개인·외국인 순매수세文 대통령 추천도서, '정조처럼'...삼성 임원 필독서 됐다 close 가 전 장보다 1.37% 오른 5만9200원에 거래됐다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 764,000 전일대비 5,000 등락률 +0.66% 거래량 83,822 전일가 759,000 2020.09.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 2400선 공방…개인·외국인 순매수세 코스피, 1%대 상승 출발 하루 만에 2400선 탈환美 증시 하락 여파에 코스피, 코스닥 모두 1% 하락 마감 close (0.66%), 네이버(0.99%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 713,000 전일대비 14,000 등락률 +2.00% 거래량 537,463 전일가 699,000 2020.09.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 2400선 공방…개인·외국인 순매수세 코스피, 1%대 상승 출발 하루 만에 2400선 탈환 LG화학, 국내 최초 리튬-황 배터리로 최고도 비행 성공 close (2%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 169,000 전일대비 1,500 등락률 +0.90% 거래량 1,313,198 전일가 167,500 2020.09.10 15:30 장마감 관련기사 정의선號 출범 2년…현대차그룹 모빌리티 혁신 가속화(종합)코스피, 2400선 공방…개인·외국인 순매수세두 대기업간의 빅딜! 드디어 성과물이 나오기 시작했습니다!! close (0.9%)또 상승했다.

이경민 대신증권 연구원은 “유로전 경제 전망에 대해 유럽중앙은행(ECB)위원들이 자신감을 표명한 점과 통화완화 정책의 장기화에 대한 기대감이 형성되면서 투자심리에 긍정적인 영향을 줬다”며 “달러 대비 유로가 상대적 강세를 보이고 약달러가 유지되는 증 외환시장 여건도 외국인 수급에 우호적으로 작용했다”고 분석했다.

같은시각 코스닥지수는 전 장보다 1.71%(14.83포인트)오른 884.30에 장을 끝마쳤다. 이날 코스닥시장에선 장 중 개인들 홀로 순매수세를 유지했지만 장 막판 외국인과 기관들이 순매수로, 개인이 순매도로 돌아섰다. 외국인과 기관은 각각 76억원, 583억원어치 주식을 샀고 개인은 홀로 525억원을 순매도했다.

코스닥시장에선 셀트리온헬스케어가 전 장보다 3.55% 오른 10만2100원에 거래됐다. 이어 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 251,100 전일대비 9,000 등락률 +3.72% 거래량 1,176,146 전일가 242,100 2020.09.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 1%대 상승 출발 하루 만에 2400선 탈환美 증시 하락 여파에 코스피, 코스닥 모두 1% 하락 마감개인, 코스피·코스닥 시장서 5000억원어치 순매수…낙폭 0%대로 축소 close (3.72%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 203,000 전일대비 2,700 등락률 +1.35% 거래량 232,800 전일가 200,300 2020.09.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 2400선 공방…개인·외국인 순매수세 코스피, 1%대 상승 출발 하루 만에 2400선 탈환美 증시 하락 여파에 코스피, 코스닥 모두 1% 하락 마감 close (1.25%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 123,800 전일대비 6,600 등락률 +5.63% 거래량 2,027,453 전일가 117,200 2020.09.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 2400선 공방…개인·외국인 순매수세셀트리온제약, 주가 12만 1900원.. 전일대비 4.01% 코스피, 1%대 상승 출발 하루 만에 2400선 탈환 close (5.63%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 165,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 165,400 2020.09.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 2400선 공방…개인·외국인 순매수세美 증시 하락 여파에 코스피 1% 내외 약세제넥신, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.65% close (3.99%)도 상승마감했다.

이날 코스닥시장에 상장한 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 385,500 전일대비 1,500 등락률 +0.39% 거래량 925,829 전일가 384,000 2020.09.10 15:30 장마감 관련기사 “카카오게임즈” 일명 ‘따상’ 가능여부 농후! 후발투자자들은? 코스피, 1%대 상승 출발 하루 만에 2400선 탈환'동학개미'의 패기…美 증시 급락·증시 조정국면 전망에도 순매수 close 게임즈는 ‘따상’(첫 거래일에 공모가 대비 두 배로 시초가가 형성된 뒤 가격제한폭까지 올라 마감하는 것)을 기록하며 시가총액 5위 자리에 올랐다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr