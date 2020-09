전북도 “비대면 종교활동 적극 돕는다”

전북도, 종교시설 대상 온라인 종교활동 교육 지원…비대면 종교활동 도모

매주 수, 일요일 종교시설 현장점검을 통한 방역수칙 준수여부 점검 병행

[전주=아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 전라북도가 도내 전체 종교시설을 대상으로 비대면 종교활동을 할 수 있도록 적극 돕는다고 10일 밝혔다.

온라인 종교활동 교육을 지원해 스마트폰 등 디지털 기기 사용이 미숙한 종교시설 종사자와 이용자들이 보다 쉽게 비대면 종교활동을 할 수 있도록 돕겠다고 밝혔다.

도는 현재 사회적 거리두기 2단계가 연장되면서, 도내 종교시설에 대해 9월 20일까지 비대면 종교활동을 적극 권고하고있다. 정규예배 외 소모임 등 모든 대면 활동과 단체 식사를 금지하는 등 핵심 방역수칙을 의무화하는 집합제한명령 상태다.

이로 인해 비대면 종교활동에 대한 관심이 증가하고 있지만, 대형 교회를 제외한 중소 종교시설에서는 이용자의 고령화와 시설, 장비 등 여건이 충족되지 않아 이같은 종교활동이 쉽지 않은 실정이다.

이에 전북도는 한국정보화진흥원과 협력해 추진하고 있는 ‘디지털 역량강화 교육’ 과정에 온라인 종교활동 지원 교육을 추가 편성하고, 도내 전체 종교시설을 대상으로 종교시설에 대한 비대면 종교활동의 활성화를 도모할 계획이다.

앞서 지난 8월 28일 송하진 도지사는 기독교계 대표들과의 만남에서 비대면 예배를 강력히 권고하면서 지원과 교육을 약속했다.

전북도는 강사 채용과 장소 협의 등의 사전 준비를 거쳐, 지난 9일부터 정읍, 익산을 시작으로 교육을 진행하고 있다.

이번 교육은 스마트폰 또는 스마트패드만 갖추고 있다면 카카오TV, 네이버밴드, 유튜브 라이브 등의 인터넷 생방송 동영상 플랫폼을 이용해 누구든지 쉽게 온라인으로 예배, 법회 등의 종교활동을 방송하는 법을 익힘으로써 대면 종교활동을 최소화하는 것을 목적으로 하고있다.

한편, 전북도는 지난 9월 6일 도내 전체 교회 4,126개소를 포함해 종교시설 4,751개소에 대해 현장점검을 진행했다. 3,012개소가 핵심방역수칙을 준수하며 종교집회를 진행하였으며, 477개소가 비대면으로, 1,244개소가 운영을 중단한 것으로 나타났다.

전북도는 매주 수, 일요일 종교시설 현장점검을 실시해 핵심방역수칙의 준수 여부를 확인하는 등 종교시설을 통한 코로나19 확산 방지를 위해 노력하고 있다.

