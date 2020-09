아랍연맹, UAE-이스라엘 평화협약 입장 조율 실패

아랍연맹, 아르바함 협약과 관련해 규탄도 지지도 안 해

공동선언문 마련 못 해

[아시아경제 나주석 기자] 이스라엘과 아랍에미리트(UAE)의 평화 협약(아브라함 협약)과 관련해 아랍연맹이 한목소리를 내는 데 실패했다. 팔레스타인 자치정부는 이번 평화협약에 아랍권이 반대 목소리를 내 달라고 요청했지만 성사되지 않았다. 반대로 UAE의 결정 역시 지지받지 못했다.

아랍연맹은 9일(현지시간) 장관급 희의를 화상으로 열어 아브라함 협약에 대한 입장을 논의했다. 앞서 팔레스타인 자치정부는 이번 회의에 앞서 아랍연맹이 아브라함 협약을 반대한다는 내용의 공동 선언문을 발표해 달라고 요구하며 초안을 제시했다.

회의와 관련해 호삼 자키 아랍연맹 사무차장은 "장시간 논의했다"면서도 "팔레스타인 자치정부가 제안한 내용의 공동선언문을 도출하지 못했다"고 밝혔다.

이번 회담과 관련해 사우디아라비아는 모호한 태도를 취해 논란이 됐다. 사우디는 팔레스타인 자치정부의 주장처럼 팔레스타인과 이스라엘은 1967년 3차 중동전쟁 이전의 경계를 기준으로 공존하는 2국가 해법을 지지하겠다는 입장을 재확인했다. 하지만 사우디는 이스라엘 국적기가 사우디 상공을 경유해 UAE로 향하는 것을 허락하는 등 아브라함 협약에 대해 간접적인 지지를 표시했다.

UAE가 아브라함 협약 등을 통해 이스라엘의 서안 병합을 막았다는 점 등을 들어 팔레스타인 문제에 일정 부분 기여를 했지만, 여전히 그 성과를 두고서는 논란인 상태다. 합의와 관련해 UAE는 이스라엘의 서안 합병 종식됐다고 설명했지만, 이스라엘은 연기라고 주장했다. 미국은 중단이라는 표현을 써 이 문제가 확실히 매듭되지 않은 상태다. 급기야 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 합병 정책에 "변화가 없다"고 밝히기도 했다.

반면 UAE는 이번 협약으로 "팔레스타인의 영토 병합을 막아내는 큰 성취를 거뒀다"고 주장하고 있다.

팔레스타인 자치정부의 알말리키 외무장관은 "아랍 평화 이니셔티브를 UAE가 위반한 것을 규탄해달라는 합의를 마련하는 데는 실패했지만, UAE가 이스라엘과 수교하는 데 아랍 연맹의 지지 또는 용인을 얻지 못하게 하는 데는 성공했다"고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr