창원시, 코로나19 확산 우려 전통 축제 ‘마산만날제’ 취소

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 최대 규모의 지역 축제 중 하나인 ‘마산만날제’를 취소했다고 10일 밝혔다.

마산만날제는 고려시대부터 전해 내려오는 모녀간의 애틋한 상봉 전설을 바탕으로 만남과 그리움을 화합의 장으로 승화시킨 고유 축제로, 마산만날제운영위원회는 정부가 추석 연휴 기간을 특별방역 기간으로 지정함에 따라 이같이 결정했다.

만날제 전면 취소 결정이 지역 경제 활성화와 지역 문화예술 활동의 활성화 등에 타격을 줄 것으로 예상함에 따라 ‘온라인 만남 주간’을 주제로 한 소규모 온라인 전통문화예술공연을 준비할 계획이다.

황규종 문화체육관광국장은 “코로나19 확산 추세에 만날제 같은 지역의 큰 행사가 취소됐다”며 “지역 문화예술 활동이 침체로 이어지지 않도록 온·오프라인을 통한 접근성 개선 등 다양한 방식으로 문화예술 지원방안을 적극적으로 검토하고 있다”고 밝혔다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr