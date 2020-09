[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] BNK 경남은행 함안지점 사랑나눔재단은 9일 함안의 어려운 이웃들을 위해 600만원 상당의 온누리상품권 5만원권 120장을 기탁했다.

이날 기탁식에는 서부영업본부 고영준 상무와 조영삼 함안지점장이 참석했으며, 기탁된 상품권은 관내 저소득층 세대에 전달될 예정이다.

조영삼 지점장은 “코로나19가 재확산되고 있어 관내 이웃들이 일상생활에 어려움을 겪을 것으로 예상 된다”며 “다가오는 추석 명절에 어려움을 겪는 이웃들에게 조금이나마 도움이 됐으면 좋겠다”고 말했다.

