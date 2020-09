신원식 “'秋 아들 청탁' 폭로자가 저의 최측근?…명백한 허위사실”

“비정상적 휴가·통역병 청탁 등 사실규명이 본질”

[아시아경제 임춘한 기자] 신원식 국민의힘 의원은 10일 추미애 법무부 장관 아들의 청탁 의혹을 폭로한 당시 주한미군 한국군지원단장 A씨와의 관계에 대해 “A씨와 같이 근무한 것은 2011년 1월부터 4월말까지 제3보병사단의 사단장과 참모장으로 근무 인연을 맺은 것이 전부”라며 “이 기간을 제외하고 같은 부서에서 근무한 사실은 단 한 차례도 없다”고 밝혔다.

신 의원은 이날 입장문을 내고 “그 전에도 일면식조차 없었고 그 후로도 연락하거나 만난 사실이 없다”며 “그러던 지난 8월 말, A씨를 비롯한 부대 관계자 4명의 제보를 통화 녹취한 보좌관으로부터 이들의 인적사항을 보고 받는 과정에서 신상을 확인했다”며 이같이 말했다.

신 의원은 “지난 9월 2일 녹취록을 공개한 이후인 9월 4일 A씨에게 비로소 안부전화를 한 것이 9년 만의 첫 통화였다”며 “이 때에도 A씨의 연락처를 몰라 보좌관을 통해 확인했을 정도”라고 밝혔다.

신 의원은 “사실이 이러함에도 A씨가 저의 ‘최측근’이니 ‘비선’이니 하는 것은 군에 대한 기본적인 상식과 사실관계를 확인 노력도 하지 않은 명백한 허위사실 유포”라며 “추 장관 아들 사건은 외압에 의한 군 복무 중 비정상적인 장기 휴가와 통역병 청탁 등의 의혹에 대한 사실규명이 핵심적인 본질”이라고 말했다.

