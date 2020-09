강진고 과학동아리 ‘청소년 노벨캠프’ 선정

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 강진고등학교는 학교 과학동아리 BOAT팀이 전남인재평생교육진흥원에서 주최하는 ‘2020 청소년 노벨캠프’에 선정됐다고 10일 밝혔다.

강진고의 BOAT팀은 ‘Base of all thing’의 약자로 ‘모든 것의 기초’라는 뜻으로, 이번 선정을 통해 BOAT팀은 400만 원을 지원받아 연구를 수행하게 됐다.

이 동아리는 물리, 화학, 생물, 지구과학 등 과학 계열이나 이공계열 진학을 희망하는 학생들로 구성된 팀이다. 노벨캠프에 선발된 학생들은 2학년 재학생들로 손도영·김은정·이현호·이윤성 학생이며 최윤정 교사가 지도했다.

동아리팀은 앞으로 환경공학 전문가인 김태영 조선대 교수를 외부 자문위원으로 위촉해 각종 자문을 받을 예정이다,

BOAT 팀은 누룩균을 배양하는 방법을 배우고 양한 균을 전기에너지로 전환할 수 있는지를 확인한 후, 미래 친환경 대체 에너지로의 발전 가능성을 연구하기로 했다.

아울러 박테리아균을 활용한 전기에너지 생산, 폐수 또는 음식물 쓰레기를 활용한 전기에너지 생산 등에 대한 연구도 함께 진행할 예정이다.

이동석 교감은 “평소 동아리실에서 열심히 탐구활동을 하는 BOAT팀이 친환경에너지 생산과 관련된 본격적인 연구를 하게 돼 기쁘다”며 “400만 원의 연구비를 지원해준 전남인재평생교육진흥원에 감사하며, 학생들이 긍정적인 연구 결과를 낼 수 있도록 학교에서도 많은 지원을 할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr