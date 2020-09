GS프레시몰, 네이버와 농·수·축가 살린다

10일부터 김의준고구마·양중열양배추즙 판매

[아시아경제 임혜선 기자] GS리테일이 운영하는온라인몰 GS프레시몰이 네이버와 함께 농·수·축가 살리기에 나선다.

GS프레시몰이 10일부터 네이버 쇼핑 푸드윈도 내 명예의 전당(이하 명예의 전당)에 오른 우수 농·수·축가 생산자들의 산지 직송 상품을 GS프레시몰에서도 확대 취급한다. 명예의 전당에는 구매자들로부터 받은 상품평의 평균 점수가 4.75점(5.0 만점), 리뷰 수가 3000개 이상의 조건을 충족 해 고객 만족도가 검증된 상품만 선정된다.

GS프레시몰이 10일부터 판매하는 첫번째 명예의 전당 상품은 김의준고구마1kg, 양중열양배추즙30포 2종이다.

김의준고구마는 전남 영암에서 해풍을 맞고 자란 무농약 고구마로 김의준씨가 20년째 육묘 과정부터 수확까지 직접 관리하는 것으로 유명하다. 양중열양배추즙은 전남 무안에서 수확한 양배추를 해썹(위해 요소 중점 관리 기준) 인증 시설에서 즙을 내 색소, 설탕, 방부제 등을 첨가하지 않고 포장된 상품이다.

GS프레시몰이 산지생산자들로부터 상품을 직접 매입해 판매하므로 택배가 아닌 당일배송과 새벽배송을 통해 주문자에게 더 빨리 배송하며 주문 단위도 1~2인 가구에게 적합하도록 소용량화 했다.

GS프레시몰은 지난달부터 네이버 장보기에 입점한 데 이어 이번 제휴를 통해 지방의 우수 농·수·축가의 판로 확대를 지원하고, 네이버와의 상호 시너지를 지속 확대한다는 계획이다.

