[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점(점장 나연) 4층 여성의류 매장에서는 ‘트위드 미니 베스트 자캣’을 인기 아이템으로 선보이고 있다.

베스트의류는 간절기 의류로 실내·외에서 가볍게 착용이 가능하며 길이감과 원단의 차이로 다양하게 패션을 연출하기 좋고 또 보온성이 우수하며 군살을 가려주는 효과까지 있어 여성들에게 간절기 의류로 꾸준한 인기를 얻고 있다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr