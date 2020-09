‘文에 질문태도 논란’ 김예령 전 기자…국민의힘 대변인 임명

[아시아경제 임춘한 기자] 지난해 문재인 대통령 신년기자회견에서 질문 태도 논란을 빚은 김예령 전 경기방송 기자가 국민의힘 대변인으로 임명됐다.

10일 국민의힘에 따르면 비상대책위원회는 이날 김 전 기자의 대변인 임명을 의결했다.

김 전 기자는 지난해 1월 신년기자회견에서 문재인 대통령에게 "현실 경제가 굉장히 얼어붙어 있다"며 "대통령께서 현 정책에 대해서 기조를 바꾸시지 않고 변화를 갖지 않으시려는 이유와 그 자신감은 어디에서 나오는 것인지, 그 근거는 무엇인지 단도직입적으로 여쭙겠다"고 질문한 바 있다.

앞서 김 전 기자는 4·15 총선에서 미래통합당의 비례대표용 위성정당인 미래한국당에 공천을 신청했지만 순번을 받지는 못했다. 이후에는 통합당 중앙선거대책위원회 대변인에 이름을 올렸다.

당초 국민의힘은 김 전 기자와 함께 서울 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수를 원외 대변인으로 내세우려고 했지만 김 교수가 고사했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr