메르세데스-벤츠, 최신 기술 대거 채용 '뉴 악트로스' 출시

[아시아경제 성기호 기자] 메르세데스-벤츠 트럭이 5대 혁신과 함께 60여가지의 진보한 신기술을 집약한 뉴 악트로스를 10일 국내 시장에 첫 선을 보였다.

독일 하노버에서 개최된 IAA 2018에서 공개된 5세대 악트로스는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 디지털 런칭을 통해 국내 시장에 소개했다. 조규상 다임러 트럭 코리아 대표이사는 이날 인사말에서 “빠르게 변모하는 현대 사회이지만 시대가 바뀌어도 변하지 않는 것이 있다”며 “Trucks you can trust(당신이 가장 신뢰할 수 있는 트럭)는 고객과 소통하고 신뢰를 드리겠다는 메르세데스-벤츠 트럭의 변치 않는 약속이며 그 약속을 지켜가는 방법은 끊임없이 혁신을 추구하는 것”이라고 말했다.

새롭게 선보이는 뉴 악트로스는 총 운송 효율의 극대화를 추구하는 로드 이피션시를 추구한다. 또 이전 세대에서 찾아볼 수 없었던 60여 가지의 혁신 기술이 보이는 부분은 물론 보이지 않는 부분까지 폭넓게 적용됐다.

특히, 업계 최초의 미러캠(MirrorCam), 상용화한 부분 자율 주행 시스템 - 액티브 드라이브 어시스트(ADA), 움직이는 보행자를 인식해 제동하는 자동 긴급 제동 시스템 액티브 브레이크 어시스트 5(ABA 5), 차와 대화하며 트럭을 ‘조종’하는 디지털 운전 공간 멀티미디어 콕핏(Multimedia Cockpit), 기름값과 운전 스트레스까지 줄여 주는 또 하나의 스마트 드라이버 지형 예측형 크루즈 컨트롤+(PPC+) 등으로 무장했다.

이중 미러캠은 약 1.3%(최대, 유럽 기준)의 연료 소모 절감과 여기에 지형에 따라 엔진 출력과 변속을 최적화하는 지형 예측형 크루즈 컨트롤+(PPC+) 등으로 이전 모델 대비 약 5%(유럽 기준)의 연료 소모를 절감해 준다.

뉴 악트로스 트랙터 모델 라인업은 3가지(기가스페이스, 스트림스페이스, 클래식스페이스) 캡(운전 공간) 타입과 3가지(스타일라인, 트렌드라인, 스탠다드) 실내 인테리어 컨셉을 적용하여 선보인다.

뉴 악트로스에 장착된 친환경 직렬 6기통 엔진은 뛰어난 경제성과 내구성을 제공함은 물론 새롭게 맞춤 제작된 고성능 터보차저로 저단에서도 강력한 파워 발휘한다. 또, 연료 분사를 정교하게 제어하는 X-펄스 고압 커먼레일 시스템은 유해배기가스 배출량을 최소화하면서 연료 효율을 높였다.

다임러 트럭 코리아는 차량 구입 초기 대거 탑재된 새로운 첨단 사양에 익숙지 않아 겪기 쉬운 애로 사항과 다양한 질문에 보다 신속하고 효과적으로 대응하기 위해 신차 고객 전담 케어 프로세스를 선보인다. 이를 위해 2020년 7월부터 메르세데스-벤츠 승용 및 상용 통합 콜 센터에서 상용차 부문을 분리하고 트럭 전문 콜 센터인 메르세데스-벤츠 트럭 365 고객 센터를 출범했다.

