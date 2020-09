訪美 최종건 차관, "한미동맹은 외교·안보 근간…中과는 경제적 밀접" 재확인

미·중 등거리 외교 질의에 "동맹이 기본"

10일 스티븐 비건 부장관과 첫 대면 차관협의

[아시아경제 임철영 기자] 취임 후 첫 미국출장 길에 오른 최종건 외교부 1차관이 한미동맹은 한국 외교와 안보의 근간이라면서도 근접한 중국과 경제적으로 매우 밀접한 관계에 있다는 입장을 재차 확인했다.

미국 대화 파트너인 스티븐 비건 국무부 부장관 초청으로 방미한 최 차관은 9일(현지시간) 워싱턴DC 인근 덜레스 국제공항에서 기자들과 만나 이 같이 밝혔다.

최 차관은 미중 갈등이 심화되고 있는 가운데 '미국이 한국을 끌어들이려고 할텐데 어떤 입장인가'라는 질의에 "끌어들인다는 게 어떤 의미인지 모르겠지만 대한민국과 미국은 동맹사이"라면서 "동맹 사이는 우리 외교 안보의 근간"이라고 답변했다.

중국과 관계에 대해서도 기존 입장을 재차 밝혔다. 최 차관은 "우리는 미국의 동맹이면서 근접하고 있는 중국과 경제적으로 매우 밀접한 관계"라면서 "미국이 어떤 비전과 로드맵을 가졌는지 들어보고 우리 의견을 이야기할 수 있으면 하겠다"고 말했다. 그러면서 "동맹끼리는 그런 식으로 소통하는 것이며 '한쪽으로 쏠린다'는 언론의 표현과는 좀 다른 것 같다"고 덧붙였다.

이어 나온 '미국과 중국 사이의 등거리 외교를 의미하는 것인가'라는 질의에 대해서는 "등거리는 아니다"라며 "동맹이 기본이기 때문"이라고 강조했다.

이번 방문 목적과 관련해서는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황과 관련한 한미 현안 등을 챙길 예정이라고 전했다. 최 차관은 "코로나19 상황이 엄중하기에 한미 간에 챙겨야 봐야 할 현안이 많다"면서 "방역 협조와 협력, 양국 간 소통 문제 등이 있다"고 말했다.

아울러 그는 "여러 현안에 대한 이야기도 있지만 실질적으로 사람이 오가는 문제, 편의의 문제, 3년 동안 트럼프 행정부와 문재인 정부 간 지속한 사업 등도 다시 한번 중간점검하고, 비건 부장관이 말했듯 앞으로 좀더 어떻게 동맹을 재활성화 할 수 있을 지 여러가지 이야기할 것 같다"고 덧붙엿다.

북미 깜짝 정상회담 또는 북한의 도발 가능성 등 대북 문제와 관련해서는 신중한 입장을 취했다. 최 차관은 "차관으로 워싱턴에 왔기에 문제를 더 논의한다기 보다 늘해왔던 소통의 연속일 것"이라며 "상황과 인식을 공유하는 것"이라고 말했다. 일본 총리 교체 이후 한일 관계 현안과 관련해서도 "(이번 대화에서 언급이 될지) 봐야 할 것"이라며 "지금은 한미 간 현안이 더 중요하다"고 했다.

최종건 차관은 비건 부장관의 초청으로 9~11일 미국 워싱턴을 방문, 10일 한미 외교차관 협의를 가질 예정이다. 이번 협의에서는 한미관계 전반 및 지역 정세 등 상호 관심사에 대해 폭넓은 논의가 이뤄질 예정이다.

