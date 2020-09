[아시아경제 온라인이슈팀] 미스코리아 이은비가 건강미를 뽐냈다.

최근 이은비는 자신의 SNS에 사진 한 장을 게재했다.

사진 속 그는 허리 라인을 노출한 운동복을 입고 산 정상에서 스트레칭을 하고 있다.

한편 이은비는 2017년 미스코리아 인천 미를 수상했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr