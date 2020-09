층간소음 항의에 "집단폭행 당했어요"…"임신부 뺨도 때려"

"임신부 뺨도 때려, 동영상도 촬영했다" 예비신부 글 파장

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 부산의 한 예비 부부가 층간소음에 민원을 넣었다가 집단폭행을 당한 일이 알려지면서 공분을 사고 있다. 예비신부인 글의 작성자는 예비신랑이 성인 남성 3명에게 무자비하게 폭행을 당해 부상을 입었고 임신 중이던 자신도 뺨을 맞았다고 주장했다.

지난 7일 온라인 커뮤니티 '네이트판'에는 "예비 신랑이 층간소음으로 폭행을 당했습니다"라는 제목의 글이 올라왔다. 해당 사연 8일 현재 27만의 조회수를 기록했다.

곧 결혼을 앞둔 예비 신부라고 밝힌 작성자는 부산 해운대에 신혼집을 마련하고 미리 예비신랑과 함께 거주하고 있는데 종종 윗집 소음에 시달려왔다며 말문을 열었다. 그러다 지난달 31일 오후 10시 넘은 시각 3시간 넘게 고성 등이 이어지자 경비실에 민원을 넣었다고 밝혔다.

작성자는 이어 "(같은날) 오후 10시30분께 윗집에서 건장한 남자 2명이 내려와 벨을 눌렀고, 예비 신랑이 문을 열었더니 안 보이는 곳에 서 있던 남자 1명을 포함해 총 3명이 욕설과 함께 신랑을 수차례 폭행했다"고 말했다.

작성자는 "이들은 욕설과 함께 '너네는 그렇게 조용히 사냐'며 소리를 지르더니 시비 걸러 왔다는 말과 함께 예비신랑의 멱살을 잡고 얼굴을 가격하며 수차례 폭행했다"면서 "한 남성은 처음부터 핸드폰을 꺼내 동영상을 촬영했는데 우발적인 범행으로 보는 게 맞는지 의문"이라고 적었다.

글쓴이는 또 "예비 신부인 저는 임신 초기 증상이 있어 산부인과에서 결과를 기다리는 중이었으며 몸이 좋지 않은 상태에서 예비 신랑이 폭행당하는 장면을 눈앞에서 목격하게 됐다"며 "게다가 그 상황을 막는 과정에서 위층 남자들은 임산부인 저의 뺨까지 때리고 밀치며 폭행했다. 초기임신 상태임을 수차례 알렸지만 윗층 남자들의 폭행은 멈추지 않았다"며 분노했다.

이어 "휴대폰으로 영상을 찍던 남자는 예비 신랑을 구하려는 저를 뒤에서 꽉 끌어안았으며 벗어나려고 몸부림치는 과정에서 손이 가슴에 닿기도 했다"며 "성적 수치심도 들고 뿌리치기도 힘들어 무력감을 느꼈다"고 적었다.

작성자는 "경찰 신고 후 집으로 피신하기 위해 들어가려는 찰나, 가해자 1명이 다시 예비 신랑을 2차로 폭행했고, 이를 말리는 과정에서 가해자가 저를 밀쳐 넘어졌다"며 "그때 비상계단을 통해 올라가던 해당 가해자가 다시 내려와 주먹으로 예비 신랑의 눈을 가격했다"고 설명했다.

이어 "이후 경찰이 출동 후 위층에 갔을 때는 이미 남자 3명은 없었고 여자 1명만이 집에 있었다"면서 "여러 차례 저희집에 오갔지만, 비상계단으로만 이동해 CCTV에 잡히지 않았다"고 말했다.

또 "예비 신랑은 눈 밑 뼈가 부러지는 안와골절 및 손가락 골절로 인해 수술을 해야 하며, 특히 눈 쪽은 수술 후에도 후유증이 남을지도 모르는 상태"라며 "정상적으로 눈이 회복되는데는 최소 6개월 이상이 걸린다. 장사를 운영하는 입장에서 손해가 막심한 상황이다"라며 하소연했다.

글쓴이는 "마지막으로 가해자가 저희를 죽여버리겠다고 한 말이 잊히지 않는다. 가해자들은 지금 예비 신랑이 자신을 지키려 했던 방어 행동을 쌍방폭행처럼 둔갑시키려 하고 있다"면서 "복도와 계단에는 cctv도 없고 폭행 장면이 없어서 답답한 상황이지만 어떻게든 억울함을 알리고자 이 글을 쓴다"며 글을 매듭지었다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr