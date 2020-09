함안군보건소, 독감 무료접종 확대 실시

어린이와 임산부, 청소년 등 대상 … 4가 백신 지원

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 함안군보건소는 8일부터 어린이와 임신부, 청소년을 대상으로 독감 백신 무료 예방접종을 실시하고 있다.

올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 증상과 유사한 독감의 확산방지를 위해 집단생활을 하는 만14세에서 18세, 만62세부터 64세 어르신 대상으로 예방접종이 한시적으로 확대해 실시되며, 기존 3가 백신 대신 4가 백신으로 지원된다.

보건소는 8일부터 우선 2회 접종이 필요한 대상자부터 시작한다. 2회 접종대상자는 생후 6개월부터 만 9세 미만 어린이 중 인플루엔자 접종을 생애 처음으로 받거나 7월 1일 이전까지 1회만 받은 어린이로 1회 접종 후 4주 안에 2회 접종을 해야 한다.

그 외 어린이와 청소년, 임신부는 22일부터 무료 예방접종을 실시하며, 임신부는 임신주수와 관계없이 산모 수첩 등 임신부임을 확인할 수 있는 서류를 지참해 접종 기관을 방문하면 된다.

만75세 이상은 10월 13일, 만 70~74세는 10월 20일, 만62세 이상은 10월 27일부터 일자를 분산해 차례로 관내 지정의료기관과 보건기관에서 실시한다.

보건소 관계자는 “안전하고 효과적인 예방접종을 위해 국가지원 무료대상자는 될 수 있는 대로 관내 병?의원에서 접종하길 권장한다”며 “코로나19와 인플루엔자가 동시에 확산하는 것을 막기 위해 반드시 인플루엔자 접종을 받을 것”이라고 당부했다.

