트럼프, 참전용사 비하발언 거듭 부인..."짐승이나 할 소리"

미 시사잡지 애틀랜틱 보도 전면부인

애틀랜틱은 추가 보도 예고...공방 지속될듯

[아시아경제 이현우 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 대선을 앞두고 새로운 악재로 떠오른 참전용사 비하 발언 보도에 "짐승이나 할 소리"라며 매우 강하게 부인했다. 해당 발언을 보도한 미 현지 언론은 추가보도를 준비 중이라 밝혀 향후 대선판도에 큰 영향을 끼칠 것이란 전망들이 나오고 있다.

7일(현지시간) CNN 등 외신에 따르면 트럼프 대통령은 미국 노동절 연휴 첫날인 이날 기자회견에서 자신이 과거 미국의 참전용사들에 대해 '패배자'나 '호구' 등 비하하는 발언을 했다는 시사잡지 애틀랜틱의 보도에 대해 강하게 부인했다. 트럼프 대통령은 "누가 그런 말을 하겠나. 짐승이나 그런 소리를 한다"며 "나보다 군뿐만 아니라 군에 목숨을 바친 이들을 더 존경하는 사람은 없을 것"이라면서 "15명 정도의 관련 인사들이 애틀랜틱의 보도를 부인했다"고 주장했다.

이어 트럼프 대통령은 "미군 장병들은 나를 엄청나게 좋아한다"며 "그러나 펜타곤의 고위 인사들은 아마 그렇지 않을 것이다. 왜냐하면 그들은 전쟁을 계속해서 폭탄과 항공기 등을 만드는 훌륭한 회사들을 기쁘게 하고 싶어하기 때문"이라고도 발언했다. 미군 최고 통수권자가 미 국방부와 방위산업체간 결탁을 시사하는 듯한 발언을 하면서 또다시 논란이 될 전망이다. 이어 "끝없는 전쟁을 끝내고 미군 병력을 귀환시키고 있다"며 자화자찬했다.

앞서 애틀랜틱은 지난 3일 트럼프 대통령이 미군 전사자들을 패배자와 호구 등으로 칭하며 비하했다고 보도한 바 있다. 이는 참전용사 및 군 복무에 대한 예우를 중시하는 미국 보수층과 중도층을 자극할 수 있는 발언이라 대선을 앞두고 트럼프 캠프에서는 큰 악재로 평가돼왔다. 트럼프 대통령의 강한 부인에 대해 애틀랜틱은 추가 보도를 예고해 공방이 지속될 것으로 전망되고 있다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr