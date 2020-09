신세계그룹, 추석 전 협력사 납품 대금 1900억 조기 집행

이마트·신세계·이마트 에브리데이 협력사 납품 대금 조기 지급

정산 일정 앞당겨 중소협력업체의 원활한 자금 운용에 도움 기대

[아시아경제 임혜선 기자] 신세계그룹이 추석을 앞두고 중소 협력업체에 1900억원 규모의 납품 대금을 조기 지급한다고 8일 밝혔다.

이마트는 300여개 협력사에 약 1300억원, 신세계는 1600여개 협력사에 약 500억원, 아마트에브리데이는 150여개 협력사에 120억원을 조기 집행한다.

신세계그룹은 추석을 앞두고 납품 대금 지급 시기를 기존 정산일로부터 4~10일 앞당겼다. 이마트와 이마트에브리데이는 기존 9월 29일 정산분을 9월 25일로 4일 앞당겨 지급하며, 신세계는 10월 8일에 예정돼있던 지급 일자를 10일 앞당겨 9월 28일에 지급한다.

신세계그룹 관계자는 "협력업체들이 명절 때 상여금과 임금, 원자재 대금 등 자금소요가 많이 발생하는 것에 착안해 중소협력회사와의 상생을 위해 명절에 앞서 상품대금의 조기지급을 시행한다"면서 "앞으로도 협력업체와 상생할 수 있는 방안을 다각도로 고민해 실천해 나갈 계획"이라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr