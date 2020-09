중랑창업지원센터 '동북권 혁신 창업 중심지'로 큰 걸음 걷다

7일 오후 구청 기획상황실에서 중랑구-SH공사 ‘중랑창업지원센터’ 건립 상호협력 업무협약(MOU) 체결... ‘중랑창업지원센터’ 지난 7월 국토교통부 '2020년 일자리연계형 지원주택' 사업 선정에 이어 SH공사와 협약으로 사업 본격 착수

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 동북권 혁신 창업의 중심지로의 큰 걸음을 내딛었다.

구는 7일 오후 4시 중랑구청 기획상황실에서 류경기 중랑구청장과 김세용 서울도시주택공사 사장 등 8명이 참석한 가운데 서울도시주택공사(SH)와 ‘중랑창업지원센터’ 조성 사업의 공동추진을 위한 기본 업무협약(MOU)을 체결했다.

구와 SH공사가 체결한 협약의 주요 내용으로는 사업 시행을 위한 행정·재정적 지원 및 정보공유와 시행방안 협의, 창업지원시설 등 공공시설 예산 확보에 수반되는 제반 업무 협력, 주변 지역의 민원 예방 및 해소 방안 수립을 위한 상호 협력 등을 담고 있다.

이번 업무협약은 지난 5월 중랑구와 SH공사가 공동으로 응모, 7월에 국토교통부 일자리연계형 지원주택 사업지로 중랑창업지원센터 건립 예정지(신내동 195-1)가 최종 선정된 데 따른 것으로 두 기관은 협약을 통해 사업의 성공적 추진에 더 가까워졌다.

류경기 중랑구청장은 “중랑창업지원센터 조성사업은 중랑구의 산업 경쟁력 강화와 지역경제 발전에 대단히 중요한 사업”이라며 “중랑창업지원센터가 서울 동북권 혁신 창업의 중심이 될 수 있도록 사업추진에 모든 역량을 쏟겠다”고 밝혔다.

오는 2022년 착공, 2025년 완공을 목표로 하는 ‘중랑창업지원센터’는 중랑구와 SH공사가 공동 시행, 중랑구가 부지 제공 및 창업지원센터 건립비를 부담, SH가 사업시행과 주택건설비를 제공하는 사업이다.

연면적 1만8115㎡, 지하 3~지상 11층 규모의 창업복합시설로 창업지원 플랫폼의 창업지원센터와 114호 규모의 창업지원주택을 중심으로 창업에 최적화된 인프라를 제공할 계획이다.

