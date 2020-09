[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 홍수아가 드라마 촬영 중 근황을 전했다.

7일 오후 홍수아는 인스타그램에 "#불새 #불새2020 지으니으 꽃단장"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

사진에는 홍수아가 촬영을 기다리며 대본을 보는 모습이 담겼다.

화려한 원피스와 작은 얼굴에 오목조목 꽉 찬 이목구비가 그녀의 비주얼을 한층 더 입체적으로 보이게 해준다.

한편, 홍수아는 SBS 새 아침드라마 '불새 2020'에 출연할 예정이다.

