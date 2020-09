[아시아경제 김봉주 인턴기자] 혼성그룹 쿨 유리가 LA 자택에서 세 자녀와 함께한 '집콕' 생활을 공개했다.

쿨 유리는 7일 인스타그램에 "ㅜㅜ 아..오늘 LA 최고온도 45도..먹고놀고또놀고또먹고..#여보이제우리도밥먹자"라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진에는 유리의 세 자녀들이 집에서 놀고 있는 모습이 담겼따. 특히 유리의 집은 높은 층고로 인한 으리으리한 모습을 자랑했다. 세 자녀들은 그림 그리기와 장난감 놀이에 푹 빠진 모습을 보이고 있다.

미국 LA에 거주하고 있는 유리는 지난 2014년 골프선수 겸 사업가 사재석과 결혼해 슬하에 세 자녀를 두고 있다.

