창원방향 영산주유소, 항균필름 부착으로 감염 차단

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 한국도로공사 중부내륙고속도로 부산경남본부 영산주유소는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 지역사회 확산 차단을 위한 일환으로 주유기 모니터에 CU+ 항균필름을 부착했다고 7일 밝혔다.

미국구리협회 인증 표시인 'CU+ 마크' 항균필름은 항균력(99.9%)과 항 바이러스 효과(1~4시간 이내 소멸)가 우수한 구리성분을 함유하고 있다.

주유소 관계자는 "셀프주유하는 고객분들이 유종 선택 등을 위해 모니터에 터치할 때 감염될 수도 있는 만큼 항균 능력이 뛰어난 필름을 모니터에 부착했다"면서 "주유기 손잡이 등 고객의 손길이 닿은 곳이면 어디든 수시로 철저히 소독하고 있다"고 강조했다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr