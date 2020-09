[아시아경제 문제원 기자] 국토교통부 산하기관인 한국국토정보공사(LX) 신임 사장에 김정렬 전 국토부 2차관(59)이 취임한다.

7일 LX에 따르면 김 신임 사장의 취임식이 8일 오후 온라인 비대면 형식으로 열린다.

김 사장은 1988년 행정고시에 합격해 공직에 입문했으며 국토부에서 2차관까지 지냈다.

최창학 전 LX 사장은 지난 4월 부하직원 갑질 논란으로 해임됐다.

