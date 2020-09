日, 태풍 '하이선'에 사망·심정지·실종 6명

규슈에선 한때 47만5000가구가 정전되는 일도 발생

[아시아경제 금보령 기자] 제10호 태풍 '하이선(HAISHEN)'의 영향으로 일본에서 1명이 숨지고 4명이 실종됐다.

스가 요시히데 일본 관방장관은 7일(현지시간) 오후 기자회견에서 태풍 하이선 피해와 관련해 사망 1명, 심폐정지 1명, 연락두절(실종) 4명이라고 밝혔다. 다른 사망자 2명에 대해서도 태풍 관련성을 조사하는 중이다.

교도통신에 따르면 이날 오후 3시 기준 규슈를 중심으로 76명이 태풍 하이선 때문에 중·경상을 입었다.

규슈 가고시마현 아쿠네시에서는 지인의 집으로 피난하기 위해 이동하던 70대 여성이 도랑에 빠져 사망했다.

규슈 미야자키현 시바촌에서는 폭우로 인한 산사태 발생으로 4명이 실종됐고, 1명이 중상을 입었다.

시간당 최대 강우량 88.0㎜를 기록한 규슈에선 한때 47만5000가구가 정전되는 일도 발생했다.

스가 장관은 오후 기자회견에서 32만가구가 정전 상태고, 유선전화는 200회선 이상 불통이며, 70곳 이상의 기초자치단체에서 휴대전화 장애가 발생해 복구를 서두르고 있다고 설명했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr