[아시아경제 오현길 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 305,000 전일대비 11,000 등락률 +3.74% 거래량 987,122 전일가 294,000 2020.09.07 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인 매수세에 2380선 회복…코스닥 1.5% 상승셀트리온, 주가 29만 3000원.. 전일대비 -0.34%외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…코스피 대형주 대거 매도 close 은 계열사 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 102,100 전일대비 3,300 등락률 +3.34% 거래량 1,655,435 전일가 98,800 2020.09.07 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인 매수세에 2380선 회복…코스닥 1.5% 상승개인 순매수세에 코스피 2380선으로…코스닥 1%대 상승개인 순매수에 코스피 2370선 유지…코스닥도 상승세 close 와 410억원 규모의 바이오시밀러 항체의약품(램시마IV, 램시마SC)의 공급계약을 체결했다고 7일 공시했다.

