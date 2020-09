[아시아경제 오현길 기자] 씨아이테크 씨아이테크 004920 | 코스피 증권정보 현재가 1,055 전일대비 64 등락률 +6.46% 거래량 307,748 전일가 991 2020.09.07 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-11일씨아이테크 "에이씨티 주식 50억원어치 취득…지분율 18.1%"【전문가의견】 "내연기관 비켜" 전기차 붐 타고 '2차전지주' 흥한다 close 는 일신상의 이유로 대표이사가 김종서에서 김대영으로 변경된다고 7일 공시했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr