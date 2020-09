고창군 ‘재해위험저수지 조기경보 시스템 구축사업’ 본격 추진

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군이 관내 저수지 붕괴 등에 대비해 지역 주민들에게 사전 예보하고 신속하게 대피를 유도할 수 있도록 ‘조기경보 시스템 구축사업’을 본격 추진한다고 7일 밝혔다.

최근 장기화 되는 장마와 잦은 태풍 등 이상기후로 전국적인 인명·재산피해가 잇따르고 있는 가운데 행정안전부는 첨단 과학기술을 기반으로 한 조기경보 시스템을 구축해 주민의 생명과 재산을 보호하기 위해 국비(50%) 등을 지원한다.

앞서 군은 고창읍 월산제 등 재해 발생 시 인명과 재산피해가 큰 저수지 6개소를 대상으로 선정했다.

이후 18억 원을 투입해 계측장비, 무선방송시스템, 상황관제시스템 등 스마트 관측 시스템을 구축한다.

사업은 내년 상반기 완료할 예정이다. 집중호우로 인한 저수지 붕괴 등에 대비 신속한 현장대응과 주민대피에 활용할 계획이다.

고창군 관계자는 “저수지 노후시설 정비와 더불어 사물인터넷(IOT) 등 첨단 스마트 기술을 활용한 조기경보시스템을 구축함에 따라 이상기후에 대한 재해예방 수준이 한 단계 높아지게 됐다”며 “재해위험 취약지역에 대한 조기경보 시스템 구축사업을 지속적으로 시행하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr