하나생명, 투자기간에 따라 납입보험료 보증하는 변액보험 출시

[아시아경제 오현길 기자] 하나생명은 투자기간에 따라 일정 조건을 충족하면 납입보험료를 보증해 원금 손실의 위험을 줄인 'ELS의 정석 변액보험'을 7일 출시했다.

주가연계증권(ELS) 상환시 ELS 최초투자일로부터 계약자 적립금이 10년을 초과할 경우에 납입한 보험료의 100%를, 10년 이내일 경우에는 80%를 보증하는 것이 특징이다.

ELS 최초투자일로부터 10년 경과 후 최초 도래하는 ELS 상환일(상환평가일+2영업일)에 계약자 적립금이 이미 납입한 보험료 대비 100% 미만일 경우에는 보험사가 원금을 채워주고 ELS 투자는 종료된다.

글로벌주가지수를 기초자산으로 하는 월수익 확정식 ELS에 투자하여, 수익을 조기에 확정하는 전략으로 자산의 가치가 하락하지 않도록 안전장치를 마련했다.

월수익금은 채권 및 채권형펀드에 투자하고 원금만 ELS에 재투자 하는 방식이며, ELS를 투자했을 때 발생하는 투자 손실에 대한 우려를 매월 수익을 확정하는 전략으로 원금 손실 가능성을 낮췄다는 설명이다.

주가지수ELS보증형, 국내주식형, 글로벌채권형, AI글로벌형 등 다양한 펀드로 운용되며, ELS에 투자된 자금은 조기상환 및 만기상환시 자동으로 재투자된다.

만 15세부터 64세까지 가입이 가능하며 연간 12회까지 수수료 없이 펀드 변경이 가능하다. ELS 조기, 만기 상환으로 재투자시에는 별도 수수료가 없다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr