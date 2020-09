개인 순매수에 코스피 2370선 유지…코스닥도 상승세

[아시아경제 금보령 기자] 7일 장 초반 코스피지수가 개인 투자자들의 순매수세 덕분에 2370선을 유지했다.

이날 오전 9시30분 코스피 지수는 전장과 비교해 6.67포인트(0.28%) 상승한 2374.92를 보였다.

코스피는 전거래일 대비 1.60포인트(0.07%) 오른 2369.85로 개장해 등락을 반복하며 2360선과 2370선에서 움직였다.

코스피시장에서 외국인과 기관은 각각 579억원, 795억원을 순매도했다. 반면 개인은 1375억원을 순매수했다.

업종별로 의료정밀(1.46%), 건설업(2.1%) 등은 올랐으나, 운송장비(0.48%), 통신업(0.32%) 등은 내렸다.

업종별로 의료정밀(1.46%), 건설업(2.1%) 등은 올랐으나, 운송장비(0.48%), 통신업(0.32%) 등은 내렸다.

시가총액 10위 기업 가운데 삼성전자(1.08%), 삼성바이오로직스(1.03%)는 상승세였다. 이와 달리 SK하이닉스(0.25%), NAVER(2.44%), LG화학(1.48%), 현대차(1.16%) 등은 하락했다.

같은 시각 코스닥도 전일보다 4.02포인트(0.46%) 오른 870.06이었다.

코스닥은 전거래일과 비교해 5.99포인트(0.69%) 상승한 872.03으로 장을 열어 상승세를 지속하다 9시15분부터 잠시 하락세를 보였으나 9시22분 이후 반등했다.

코스닥시장에서도 외국인과 기관은 각각 543억원, 442억원 순매도했으나 개인은 1017억원을 순매수했다.

업종을 나눴을 때 인터넷(1.69%), 제조(0.62%) 등은 상승했고, 방송서비스(1.03%), 종이·목재(0.82%) 등은 하락했다.

시총 상위 기업 가운데 (2.83%), (2.89%), (1.75%) 등이 올랐다. (0.61%), (1.03%), (1%) 등은 내렸다.

서상영 키움증권 연구원은 "주식시장과 경기 펀더멘탈과 괴리가 큰 상태라는 점을 감안 그동안 과도하게 상승을 했던 종목군에 대해서는 차익 실현 욕구가 높아질 것으로 예상한다"며 "반대로 풍부한 유동성에 기반해 그동안 상승이 크지 않았던 업종에 대해서는 반등이 기대되는 등 종목별, 업종별 차별화는 지속적으로 진행될 것으로 전망한다"고 설명했다.

