CJ ENM 오쇼핑부문, 추석 특집 행사 진행

[아시아경제 이승진 기자] CJ ENM 오쇼핑부문은 오는 27일까지 CJ오쇼핑·CJ오쇼핑플러스·CJmall 전 채널에서 추석 특집 행사를 진행한다. 카카오톡과 연계해 ‘선물하기 서비스’로 고객 편의를 높이고, 명절 인기 품목인 식품·생활·뷰티 카테고리 구매 고객에게 적립금을 증정한다.

CJ오쇼핑은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 추석엔 대면 만남 대신 선물로 마음을 전하는 고객이 늘어날것으로 예상해 선물하기 기능을 강화했다.

10일부터는 CJmall상품페이지 선물하기 버튼에 상대방 전화번호를 입력 후 결제하면, 카카오톡 ‘CJ오쇼핑 알리미’ 채널로 메시지가 전송되고 수령인은 주소만 입력하면 된다. 기존에 휴대폰 문자메시지를 사용하던 이 기능을 카카오톡과 연계한 것은 처음이다.

이를 적용한 ‘추석맞이 선물하기 기획전’은 24일까지 진행하며, 추석 인기 상품을 테마별·가격대 별로 구분했다. 이 기간에 선물하기를 3만 원 이상 이용한 고객에게 적립금 3000원을 제공한다. CJmall에서는 24일까지 식품을 2회 이상(총 7만 원 이상) 구매한 고객에게 10%를 적립금으로 돌려준다.

이 외에도 다양한 한우, 과일 선물 세트 등을 할인가로 선보이며 방송 상품 구매시 추가 사은품 지급 등 다양한 혜택을 제공한다.

CJ ENM 오쇼핑부문 관계자는 “코로나19로 소비심리가 위축돼 있고 ‘비대면 추석’ 선호도가 높아, 실질적 가격 혜택인 적립금 행사 규모를 확대하고 선물하기 서비스도 강화했다”라며 “추석맞이 선물하기 기획전에는 포장 서비스 가능 품목까지 따로 마련해, 준비한 정성을 가득 담은 선물을 보내실 수 있을 것”이라고 밝혔다.

한편 CJ ENM 오쇼핑부문 라이프쇼핑몰 '펀샵'도 14일부터 27일까지 추석 기획전을 오픈하고 전 상품 5% 적립과 무료배송 혜택을 제공한다. KF94 마스크 선물세트를 비롯해 한우, 제주 황금향, 마사지건 등 150여개의 상품을 특가로 선보인다.

