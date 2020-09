갤럭시S20 재고 소진…BTS에디션 출고가 인하, 지원금 상향

갤S20 BTS 에디션 출고가 153만3000원으로 조정

SKT 갤럭시S20 공시지원금도 6만원씩 상향

[아시아경제 한진주 기자] 삼성전자와 이통사들이 갤럭시S20 공시지원금을 높여 재고 줄이기에 안간힘을 쓰고 있다.

7일 이동통신업계에 따르면 삼성전자와 이동통신3사는 이달 4일 갤럭시S20플러스 BTS 에디션의 출고가를 인하했다. 기존 가격(139만7000원)보다 4만4000원 낮은 135만3000원이다.

SK텔레콤은 갤럭시S20의 공시지원금을 기존 23만5000∼42만원 수준에서 29만5000∼48만원 수준으로 요금제별로 6만원씩 상향했다.

갤럭시노트20 등 신제품이 출시되면서 기존 출시 제품들을 소진하기 위한 전략으로 풀이된다. 갤럭시S20 시리즈 판매량은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 유행과 비싼 가격 등으로 전작의 60∼80% 수준에 그쳤다.

한편 삼성전자는 4분기에는 기존 갤럭시S20 부품 등을 활용해 가격을 낮춘 갤럭시S20 FE(팬에디션·가칭)도 출시한다. 그동안 라이트 모델을 국내에 출시하지 않는 경우가 많았으나 이번에는 국내에서도 판매된다.

국내에는 5G 버전으로 출시되며 이동통신사들도 갤럭시S20 FE 망 연동 테스트에 들어갔다. 국내 출시 일정은 10∼11월 중이 될 것으로 보인다. 가격은 80만∼90만원대가 유력하다. 4분기 출시되는 아이폰12의 저가 모델과 맞설 수 있는 준프리미엄급 제품이다.

갤럭시S20 FE는 6.5인치 디스플레이에 6GB 램·128GB 저장용량 등을 갖추고 120Hz 주사율 등을 지원할 것으로 예상된다. 전면 카메라는 3200만 화소, 후면에는 1200만(광각)·1200만(초광각)·800만(망원) 화소 트리플 카메라가 탑재된다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr