전공의, 7일 오후 간담회서 복귀 시점 재설정

[아시아경제 조현의 기자] 대한전공의협의회(대전협)는 7일 의료현장 복귀 여부를 결정한다. 전공의들은 당초 이날부터 집단휴진을 멈추고 진료 현장에 복귀할 것으로 알려졌지만 내부 반발로 이날 전체 전공의 대상 간담회를 연다.

박지현 대전협 비대위원장은 전날 내부 공지를 통해 "내일(7일)은 복귀하지 않고 현 상태를 유지한다"며 "7일 오후 1시 온라인으로 전체 전공의 대상 간담회를 열고 업무 복귀 시점을 월요일 이후로 재설정하겠다"고 밝혔다.

전공의들이 진료 현장 복귀를 거부하면서 지난달 21일부터 이어진 의료공백 사태가 오늘로 18일째에 접어들었다. 전날 대전협 비대위가 단체행동을 유보하는 쪽으로 방향을 잡으면서 이날부터 사태가 정상화될 것이란 기대가 나왔다.

하지만 전공의 내부에서 '의협 정부·여당의 합의는 파업의 주축이 된 전공의들을 배제한 졸속 합의'라는 강경파의 목소리가 커지고 전체 전공의의 의견을 수렴하는 재투표를 해야 한다는 주장까지 나오면서 대전협 비대위는 관련 상황을 설명하고자 업무 복귀 시점을 미룬 것으로 보인다.

