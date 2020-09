LG 건조기 판매 3대 중 1대…일체형 '트롬 워시타워'

디자인 공간 효율성 극대화

투르스팀 적용해 탈취·살균

[아시아경제 이동우 기자] LG전자는 원바디 세탁건조기 '트롬 워시타워'가 출시 직후인 5월부터 최근까지 자사 건조기 국내 판매량의 30%를 넘어섰다고 7일 밝혔다. 이는 LG 건조기를 구입하는 고객 3명 중 1명이 워시타워를 선택하는 셈이다.

LG전자는 아파트 주방과 발코니 확장으로 세탁과 건조를 위한 공간이 줄어어 일체형 원바디 디자인의 공간 효율성이 소비자들로부터 좋은 반응을 얻고 있다고 설명했다.

별도의 받침대를 사용하지 않아도 세탁물을 넣고 빼거나 필터를 편리하게 관리할 수 있는 것이 특징이다. 워시타워는 같은 용량의 21㎏ 드럼세탁기와 16kg 건조기를 위아래로 설치할 때보다 높이가 약 87㎜ 낮다.

위생에 대한 관심이 높아지면서 스팀 기능도 LG 건조기의 성장세에 기여하고 있다. LG전자 건조기 국내 판매량 가운데 물을 100도로 끓여 만들어 탈취와 살균을 도와주는 트루스팀 사용 제품 비중은 지난달 기준 80% 이상을 차지했다.

스팀 기능이 있는 건조기는 3월 출시 당시 30%였던 비중이 6월부터는 꾸준히 80% 이상을 유지하고 있다. 트롬 워시타워는 스팀 건조기와 인공지능 DD세탁기를 각각 위쪽과 아래쪽에 둔 일체형 제품이다. 워시타워 가운데에 있는 조작판넬인 원바디 런드리 컨트롤은 이전에 비해 손을 멀리 뻗거나 리모컨을 쓰지 않아도 돼 편리하다.

트롬 워시타워는 별도의 스마트폰 앱이나 유선으로 연결할 필요 없이 하단의 세탁기와 상단의 건조기가 연결된다. 세탁기가 사용한 세탁코스를 건조기로 전달하면 건조기는 가장 적합한 건조코스를 알아서 설정한다.

또 글로벌 시험인증기관인 인터텍이 시험한 결과 ‘셔츠 한 벌 코스’는 35분 만에 세탁과 건조를 마친다. 외출할 때 입을 셔츠 한 벌이 급히 필요한 경우 유용하다.

디자인은 감각적이고 미니멀하다. 워시타워는 불필요한 선과 여백을 없애 매끄러운 심리스 디자인을 구현했다.

LG전자 관계자는 "원바디 디자인은 물론 트루스팀, 대용량, 뛰어난 공간 효율성을 갖춘 일체형 세탁건조기 워시타워가 고객들에게 차원이 다른 가치를 선사하고 있다"고 말했다.

