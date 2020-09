[명품컬렉션] 캘러웨이골프 뉴 빅버사 레바 "여성 전용 신무기"

"여성골퍼를 위해 특별히 설계한 플랫폼."

캘러웨이골프 '뉴 빅버사 레바(Big Bertha REVAㆍ사진)'다. 1년 6개월 전 내부 여성 직원들의 프로젝트로 시작해 론칭한 모델이라는 것부터 흥미롭다. 처음부터 끝까지 오직 여성골퍼들을 대상으로 클럽 라인을 디자인한 건 이번이 처음이다. 올해 미국 골프계에서 여성 골프시장은 가장 빠르게 성장하는 카테고리다. 전체 골퍼의 23%가 여성이고, 600만명 이상 선수를 보유하고 있다.

뉴 빅버사 레바 탄생의 출발점이다. "공을 쉽게, 멀리, 똑바로 보낸다"는 모토다. 최적화된 로프트와 스윙 웨이트, 샤프트 길이, 관용적인 헤드 모양 등 최첨단 기술을 집약시켰다. 선택의 폭 역시 넓어졌다. 드라이버는 로프트 10.5도와 12.5도(499.99달러), 왼손잡이용까지 나온다. 스윙 속도를 최대한 높이기 위해 RCH 40g 샤프트를 장착했다. 호젤 어뎁터가 있어 로프트 조절이 수월하다.

여기에 인공지능(AI) 플래시 페이스 기술을 가미했다. 3, 5, 7, 9번 페어웨이우드(각 299.99달러)와 4, 5, 6, 7, 8번 하이브리드(각 249.99달러)를 혼합한 콜라보레이션이 가능하다. 경량 RCH 샤프트와 프리미엄 램킨 ST소프트 그립을 장착했다. 아이언은 5번부터 샌드웨지까지 8개 1세트다. 7개 짜리 그라파이트 세트(999.99달러)도 판매한다. 다음달 15일부터 구매할 수 있다.