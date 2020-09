가스안전公, 비대면 검사시스템 구축·시행

내년 3월 시행…검사 결과 당일 처리·실시간 업소정보 확인

[아시아경제 문채석 기자]내년부터 휴대용 단말기로 가스 안전 상태를 검사할 수 있게 된다.

한국가스안전공사는 휴대용 단말기 비대면 가스 안전 점검 체계인 'KGS 스마트검사시스템'을 내년 3월부터 시행할 예정이라고 7일 밝혔다.

시스템이 시행되면 휴대용 단말기로 업소정보·시설기준 조회, 검사결과 등록, 검사이력 확인 및 검사증명서 발급 등을 현장에서 일괄 처리할 수 있게 된다.

사업은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태가 장기화되면서 민원 접촉을 최소화해 비대면 검사를 선도적으로 이행하기 위해 도입됐다.

전반적인 검사 체계를 개편해 검사원의 업무 효율성과 고객 만족도 모두 높일 계획이다. 검사 업무는 대부분 현장에서 이뤄진다.

하반기 인프라 구축·애플리케이션 개발·시범운영 등을 한 뒤 내년 3월부터 시행할 예정이다.

시스템 도입 시 전년에 부적합했던 부분, 시설 변경 등 검사 관련 정보를 현장에서 단말기를 통해 일괄 확인할 수 있게 된다.

검사대상 업소에 대한 도면 등을 종이 서류로 확인하거나 업소에 직접 문의해 확인했던 기존 체계와는 다른 점이다.

현장에서 변경 기술기준 등에 대한 정보를 실시간으로 조회할 수 있게 된다.

각종 증명서, 부적합통지서 발급 등을 메일, 우체국을 통해 연계 자동 발송돼 고객-직원 간의 불필요한 접촉을 최소화한다.

검사원이 '현장 검사-사무실 서류 작업'을 따로 하던 체계에서 현장 단말기를 통해 검사 결과를 일괄 처리하는 체계로 바뀐다.

이를 통해 기존 2~3일이 소요되던 검사 결과 처리 기간을 당일 하루 만에 처리할 수 있게 된다.

김종범 가스안전공사 사장 직무대행은 "시스템이 본격 시행되면 직원-고객 간, 직원 간 접촉을 최소화해 코로나19로 비대면 업무를 늘리려 하는 정부의 시책에 부응할 수 있게 된다"며 "가스 안전 검사의 정확도 및 품질을 향상시키고 국민 안전을 강화하는 데 크게 기여할 것"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr