NH아문디자산운용, '100년기업 그린코리아 펀드' 출시

[아시아경제 이민지 기자]NH아문디자산운용은 지난 3일 환경 투자에 중점을 두고 '지속가능한 성장성'이 있는 기업에 투자하는 국내주식형 ESG 상품인 ‘NH아문디 100년 기업 그린 코리아 펀드’를 출시했다고 7일 밝혔다. 펀드는 범농협 그룹의 지원을 받아 400억원의 투자 자금도 유치했다.

EGS투자는 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 기업의 비재무적인 요소를 반영한 투자방식이다. 기존의 사회책임투자(SRI), 지배구조 펀드 등을 아우르는 상위 개념으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)과 극심한 기후변화를 겪으며 친환경 투자에 대한 관심이 크게 늘고 있다. 최근 정부가 친환경을 큰 축으로 하는 ‘한국형 뉴딜 종합 계획’을 발표하면서 지속가능한 성장을 기대하는 투자자들의 인식 전환은 더 가속화될 것으로 기대된다.

이 펀드는 ESG 중에서도 개선과 성장성이 가시화되고 있는 그린(환경) 테마에 집중적으로 투자한다. 탄소 배출 규제 강화로 향후 시장 성장 가속화가 기대되는 전기차 산업, 사회적 관점에서 중장기 성장성이 높은 헬스케어 산업 등에 투자할 예정이다. 또 그린(환경)과 디지털에 중점을 둔 정부의 뉴딜 정책에 따른 수혜가 예상되는 5G, 2차전지, 수소·전기차, 풍력 관련 기업이 이 펀드에 주로 담길 전망이다.

이를 위해 NH아문디자산운용은 지난 1년여 기간 동안 ESG 자체 평가 방법론을 개발하였다. 유럽의 ESG투자를 대표하는 아문디의 평가 방법론도 고려했다. 아울러 글로벌 기준으로 평가된 벤치마크를 도입해 ESG평가 외부 ESG평가의 한계를 보완했다. NH아문디자산운용 관계자는 “MSCI KOREA ESG Universal Index는 국내보다 세부적인 평가 내용을 공개하고, 동종의 글로벌 기업과 비교가 가능하다”며 “주식리서치본부에서 ESG 리서치를 총괄하는 만큼 예기치 못한 변수를 바로 반영해낼 것”이라고 말했다.

NH아문디자산운용은 운용보수 0.5%는 20%를 기금으로 적립하여 사회공헌활동과 공익사업에 지원할 예정이다. 배영훈 NH아문디자산운용 대표는 “소재·부품·장비 기업에 투자하여 괄목할 성과를 낸 ‘필승코리아 펀드’에 이어 대한민국의 100년 미래를 이끌 핵심 기업에 투자하는 상품”이라며 “유수 기관에 인정받는 NH-아문디자산운용의 ESG투자 역량을 바탕으로 투자자에게 최적의 솔루션을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 이 펀드는 NH농협은행과 NH투자증권, 신한금융투자, KB증권의 전국 영업점이나 인터넷 홈페이지를 통해 가입할 수 있으며, 점차 판매사를 확대할 계획이다.

