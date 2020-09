김동관, '친환경·소재' 정체성 강화…한화솔루션, 새 경영 비전 공개

글로벌 시장에서 에너지 사업 확대 의지

'지속가능한 에너지 사업' 강조

[아시아경제 황윤주 기자] 한화솔루션 '친환경·소재 기업'을 강조하는 경영 비전을 공개했다. 글로벌 시장에서 에너지 사업을 확대하겠다는 의지가 담긴 것으로 풀이된다.

한화솔루션은 지난 주 홈페이지에 '한화솔루션은 에너지·소재 기술 기반 솔루션으로 모두에게 더 나은 미래를 만들어가겠습니다'라는 경영 비전을 올렸다. 한화솔루션은 출범 당시 '기후변화에 대응하는 친환경 기업으로 거듭나겠다'고 밝힌 바 있다. 이후 약 8개월 만에 경영 비전으로 명문화한 것이다.

한화솔루션 관계자는 "경영 비전은 한화솔루션의 사업 방향성을 구체적으로 제시했다는데 의미가 있다"며 "앞으로 기후변화에 대응하는 친환경 소재 기업의 정체성에 맞춰 사업을 펼치겠다는 뜻"이라고 설명했다.

경영 비전은 한 문장에 불과하지만 한화솔루션이 에너지 사업에서 글로벌 화학업계와 경쟁하기 위해 친환경 포트폴리오를 강화하겠다는 의지를 드러낸 것이라는 평가가 나온다. 특히 경영 비전은 이구영(한화케미칼), 김희철(한화큐셀), 류두형(한화첨단소재) 대표가 결정했지만 김동관 전략부문장의 의사가 강하게 반영된 것으로 알려졌다.

김 부사장은 직원들과 스킨십을 통해 '지속가능성'에 대해 강조하는 것으로 유명하다. '잭팟'으로 주목받은 니콜라 투자도 김동관 부사장의 경영 철학과 니콜라의 비전인 '온실가스 배출 제로'를 목표가 통했기에 이뤄졌다는 것이 한화솔루션의 설명이다.

한화솔루션이 '친환경'을 전면에 내세운 이유는 현재 글로벌 화학업계가 제품 원료부터 생산 판매까지 친환경 포트폴리오 구축에 열을 올리고 있기 때문이다. 실제 바스프는 폐플라스틱을 다시 원료로 사용해 제품을 생산하는 '케미칼 리사이클링' 분야에 가장 많은 투자를 하고, 다우는 2035년까지 패키징 제품은 100% 재활용될 수 있도록 생산하겠다고 밝혔다. 글로벌 시장에서 경쟁하려면 친환경 사업 확대는 필수라는 의미다.

화학업계 관계자는 "글로벌 화학업계에서 중요한 화두가 '친환경'이지만 아직 국내 시장에서는 그 의미의 무게감이 적다"며 "한화그룹이 경영 비전을 공개한 것은 글로벌 시장에서 메이저 화학사들과 경쟁하겠다는 의지로 읽을 수 있다"고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr