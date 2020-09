일본, 167만명에 '하이선' 피난 지시… 피난 권고 560만명(종합)

오늘 밤부터 일본 규슈 접근

항공편 결항·신칸센 운행 중단

[아시아경제 조성필 기자] 제10호 태풍 하이선이 6일 일본 남서부 지역으로 접근하면서 규슈(九州) 6개 현(縣)의 주민 160만명 이상에게 피난 지시가 내려졌다.

현지 매체에 따르면 이날 오후 5시30분 기준 가고시마(鹿兒島)현, 나가사키(長崎)현, 구마모토(熊本)현, 미야자키(宮崎)현, 오이타(大分)현, 사가(佐賀)현의 약 80만가구, 167만명에게 위험한 곳에서 즉시 모두 대피하라는 지시가 각 지자체에 의해 내려졌다. '피난 권고' 대상은 에히메(愛媛)현, 도쿠시마(德島)현, 후쿠오카(福岡)현, 고치(高知)현 등 10개 현의 약 254만가구, 560만명에 달한다.

일본 기상청은 하이선이 늦은 오후부터 7일에 걸쳐 규슈에 상당히 접근해 지금까지 경험한 적이 없는 기록적인 폭풍과 파도, 폭우가 우려된다며 최대 수준의 경계를 당부하고 있다. 기상청에 따르면 하이선이 이날 오후 2시 현재 가고시마현 야쿠시마(屋久島)로부터 남남서 방향으로 140㎞ 떨어진 해상에서 시속 30㎞의 속도로 북북서진하고 있다. 중심기압은 935hPa(헥토파스칼)로 이날 오전 5시 시점과 비교해 15hPa 높아졌고, 움직이는 속도는 10㎞가량 빨라졌다. 태풍의 위력은 다소 약해졌지만, 여전히 중심 최대풍속은 초속 45m, 순간 최대풍속은 초속 65m에 달한다. 하루(24시간) 최대 강수량은 규슈 남부 600㎜, 규슈 북부 500㎜로 예상되고 있다.

일본의 일부 지역에선 이미 정전과 결항 등의 피해가 발생하고 있다. 이날 오후 4시 기준 가고시마현에서 3만8270가구, 오후 5시 현재 오키나와(沖繩)현의 1270가구가 정전 상태다. 하이선의 접근으로 일본 국내선 항공편의 결항도 늘어 이날 오키나와와 규슈 남부지역 공항을 출발하는 항공편을 중심으로 약 557편이 결항했다. 규슈 지역을 운행하는 산요신칸센은 하이선이 상륙할 것으로 예상되는 7일 첫 편부터 히로시마(廣島)역에서 하카타(博多)역 간 운행을 중단하기로 했다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr