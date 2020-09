방시혁… 빅히트 '따상'하면 주식부자 5위도 가능

[아시아경제 배경환 기자] 방탄소년단(BTS) 소속사 빅히트엔터테인먼트의 기업공개(IPO)를 앞두고 최대 주주인 방시혁 빅히트 대표의 지분가치가 최대 1조6000억에 달할 것이라는 분석이 나왔다.

6일 빅히트 증권신고서에 따르면 방 대표가 보유한 빅히트 주식은 지난 2일 기준 1237만7337주(현재 지분율 43.44%)다. 공모가가 희망 범위 상단인 13만5000원으로 결정될 경우 방 대표의 지분가치는 1조6709억원에 이른다.

이는 연예인 주식부자 1·2위인 박진영 JYP엔터테인먼트 창업자(2566억원), 이수만 SM엔터테인먼트 창업자(1707억원) 등 상장사 주식을 100억원 이상 보유한 연예인 주식부자 7명 전체 주식 재산(7100억원)의 2배가 넘는다.

상장사 주식부호 순위와 비교해도 이부진 호텔신라 사장·이서현 삼성복지재단 이사장(각각 1조5980억원)을 앞서 전체 순위 14위에 오르게 된다.

특히 빅히트 공모가가 13만5000원으로 정해지고 SK바이오팜처럼 따상에 성공하면 첫날 방 대표 지분 가치는 4조3444억원으로 불어난다. 현재 상장사 주식부호 순위와 비교하면 정몽구 현대차그룹 회장(4조2597억원)을 넘는 수준으로 이는 전체 5위에 해당하는 재산이다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr