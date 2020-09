'갤럭시Z폴드2 톰브라운 에디션' 7일부터 판매…온라인 추첨

가격 396만원…갤럭시Z폴드2·워치3·버즈라이브도 제공

톰브라운 시그니처 디자인…케이스 2종과 스트랩 2종도

갤럭시 스튜디오 5곳에서 6일부터 8일까지 체험 가능

[아시아경제 한진주 기자] 삼성전자가 톰브라운과 협업한 프리미엄 패키지 '갤럭시Z폴드2 톰브라운 에디션'을 온라인 추첨 방식으로 한정 판매한다.

6일 삼성전자는 7일 오전 9시부터 8일 오후 6시까지 삼성닷컴에서 구매 응모를 진행한다. 당첨자 발표는 9일 오전이다. 가격은 396만원이며, 배송은 25일부터 순차적으로 진행될 예정이다. 글로벌 판매 수량은 5000대로 한정이다.

갤럭시Z폴드2 톰브라운 에디션의 외관 디자인은 그레이 색상에 스트라이프 패턴 디자인을 입혀 실제 원단과 같은 질감을 구현했다. 시그니처 패턴을 잠금화면까지 이어지게 하고, 배경화면에도 적용했다. 요일별로 바뀌는 톰브라운의 아트 스케치 잠금화면과 톰브라운의 세계관을 디지털화 한 전용 포토필터도 제공된다.

패키지는 갤럭시Z폴드2와 함께 톰브라운의 디자인을 입힌 갤럭시워치3 41mm 모델, 갤럭시버즈 라이브가 포함된다. 갤럭시워치3는 톰브라운 그레이 색상의 메탈 프레임에 시그니처 패턴을 적용한 가죽 스트랩에 톰브라운 전용 워치페이스 5종을 제공한다. 갤럭시버즈 라이브는 고급스러운 마감과 함께 톰브라운 디자인의 가죽 케이스를 제공한다.

2종의 폴더블폰 가죽 케이스, 갤럭시워치3 고무 스트랩까지 다양한 액세서리를 제공한다. 충전기, 케이블, 더스트 백 등 내부 구성품까지 톰브라운의 디자인을 적용해 오래도록 소장하고 싶은 패키지 디자인을 완성했다.

패션 디자이너 톰브라운은 "더욱 진화한 톰브라운과 삼성의 파트너십이 이번 '갤럭시 Z 폴드2 톰브라운 에디션'에 완벽하게 적용되었다"며 "최상의 완성도를 갖춘 프리미엄 디자인은 스마트폰을 통해 나만의 개성과 자부심을 표현하고자 하는 소비자들의 라이프 스타일을 만족시킬 것"이라고 말했다.

최승은 삼성전자 무선사업부 마케팅팀장(전무)은 "톰브라운과의 지속적인 파트너십을 통해 갤럭시 에코시스템을 확장하고 특별한 프리미엄 모바일 경험을 이어 나가게 되어 기쁘다"며 "패션 하우스와의 협업을 통해 '갤럭시 Z 폴드2'의 혁신적인 기술과 예술적 디자인이 서로에게 영감을 주며 사용자에게 새로운 가치와 즐거움을 제공해 나갈 것"이라고 말했다.

삼성전자는 갤럭시Z폴드2 톰브라운 에디션 구매자에게 모바일 기기 토탈 케어 서비스 '삼성 케어 플러스' 1년권을 제공하며, 방문 수리 서비스(1년 2회), 보호필름 무상 부착(1회) 등 폴더블 고객을 위한 '갤럭시 Z 프리미어 서비스'도 제공한다.

갤럭시Z폴드2 톰브라운 에디션은 서울 영등포 타임스퀘어, 파미에스테이션, 코엑스 파르나스몰, IFC몰, 에비뉴엘 월드타워점 등 갤럭시 스튜디오 5곳에서 6일부터 8일까지 체험이 가능하다. 한정 판매에 대한 자세한 내용은 삼성전자 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr